На людей, штурмовавших Врадиевскую милицию, ведут уголовное дело

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил прокурор Николаевской области Андрей Курысь на пресс-конференции, посвященной “врадиевскому делу”.

Он подтвердил, что по делу о погроме в райотделе не задержан ни один человек, но уголовное производство не закрыто.

«Расследование будет проводиться, - сказал он, - будут устанавливаться все обстоятельства. Я уже высказывал свою позицию: протесты могут быть разных форм, но повреждение имущества, нанесение телесных повреждений – это преступления, которые также должны быть наказаны», - отметил прокурор.

Прокурор добавил, что и со стороны милиционеров, и со стороны жителей были пострадавшие.