СБУ обнародовала факты компрометации бойцов ОУН-УПА чекистами

Служба безопасности Украины нашла документальные подтверждения противоправных действий, которые совершали против населения западных областей специальные группы МГБ и МВД, которые занимались ликвидацией подпольных подразделений Организации украинских националистов и ее вооруженных формирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель Отраслевого государственного архива СБУ Сергей БОГУНОВ.

По его словам, в архиве спецслужбы найдены документы, свидетельствующие, что указанные группы во время выполнения заданий выдавали себя за одно из подразделений ОУН-УПА и действовали от его имени.

В состав групп вводился оперативный сотрудник, который осуществлял практическое руководство группой, которая представляла собой боевую единицу в составе 3-50 человек, и могла, в случае необходимости, оказывать вооруженное сопротивление. Такие спецгруппы выполняли задания по проверке данных относительно лиц, подозреваемых в причастности к подполью ОУН, их захват, получение свидетельств путем допроса от имени боевки, Службы безопасности или руководителей центров ОУН.

До конца 1945 года органами внутренних дел и Госбезопасности УССР использовалось 150 указанных спецгрупп, в состав которых входило 1800 человек. В апреле этого же года спецгруппы при городских и районных органах МГБ были расформированы и в дальнейшем их применение разрешалось только при облуправлениях МГБ. Таким образом, по состоянию на февраль 1950 года осталось 19 спецгрупп общей численностью 130 человек.

Как отметил С.БОГУНОВ, обобщенных данных относительно деятельности этих формирований нет, поскольку большинство материалов было уничтожено в 1990 году, поэтому в документах архива СБУ есть лишь отдельные сведения по этому вопросу. В частности, по состоянию на 1 июля 1945 года указанными спецгруппами были ликвидированы 1980 участников подполья и захвачены живыми 1142 человека.

В то же время сохранившиеся архивные материалы свидетельствуют, что спецгруппы совершали преступления против обычных местных жителей. Так, члены спецгруппы Острожского райотдела МГБ Ривненской области, а также Хустского отдела МГБ Закарпатской области на протяжении зимы 1947-1948 года грабили местных жителей, забирали у них деньги, личные вещи и еду.

Кроме того, в докладной записке военного прокурора войск МВД Украинского округа от 15.02.1949 года, адресованной секретарю ЦК КП(б) Украины Никите Хрущеву, приводятся данные об издевательствах над жительницей села Подвысоцкое Ривненской области, которую после тяжелых побоев члены группы изнасиловали, требуя предоставить сведения о ее причастности к подполью УПА. В другом случае в другом селе члены группы вывезли в лес мужчину, от которого также путем пыток и издевательств пытались получить интересовавшие их данные.

Как отметил С.БОГУНОВ, в материалах архива есть данные, что лица, причастные к противоправным действиям, позже были арестованы и осуждены к различным срокам заключения.

В то же время присутствующий на брифинге советник временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО Анатолий МУДРОВ информировал, что в архиве СБУ также найдены данные о деятельности в период политических репрессий внесудебных органов так называемых – «троек».

В частности, согласно архивным данным, в 1937-1938 годах были осуждены почти 200 тыс. человек, из которых к высшей мере наказания были привлечены более 120 тыс. Почти все - по решению «троек».

Так, в частности, в соответствии с документами, в тот период были арестованы 95 тыс. бывших кулаков, 109 тыс. «бывших людей», то есть бывших помещиков, дворян, помещиков, более 2 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. сотрудников НКВД, около 11 тыс. членов КПСС. Среди указанного количества арестованных, 133 тыс. человек были украинцы, около 20 тыс. - русские.

Также в пресс-службе СБУ сообщили, что сейчас ведомство изучает документы, касающиеся карательных методов КГБ бывшего СССР против представителей интеллигенции 60-х годов.

В то же время СБУ ставит себе целью изучить и максимально обнародовать материалы обо всем периоде деятельности советской власти с 1917 по 1990 годы.