Янукович рассказал судьям, что их решения системно игнорируются

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на церемонии принятия присяги судьями, впервые назначенными на должность.

Он призвал обратить внимание на состояние выполнения судебных решений в государстве. По словам Президента, игнорирование судебных решений стимулирует распространение в обществе неуважения к суду и его решениям, подрывают правовые принципы деятельности судебных органов, а, следовательно, и самой государственности.

Также Янукович отметил, что актуальными остаются вопросы уменьшения нагрузки на судей, сокращения сроков рассмотрения дел, обеспечения единства судебной практики, повышения уровня доступности правосудия и большей осведомленности общества о деятельности суда.

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“Необходимо также дальнейшее совершенствование правового механизма, что обеспечит реальную независимость судей. Укрепление независимости судей – одно из ключевых условий для развития украинского правосудия и его превращения в действенный институт защиты прав граждан”, - сказал Президент.

Янукович считает, что особое внимание в этом плане должно быть уделено случаям давления на судей, попыткам поставить под сомнение законность и обоснованность судебных решений, вмешаться в деятельность судьи по рассмотрению дел.

“Любые попытки влияния на суд должны получать надлежащую и строгую оценку со стороны правоохранительных органов и органов судейского самоуправления. Должны помнить, что справедливым и непредвзятым суд может быть лишь тогда, когда независимость судей не только декларируется, но и реально обеспечивается государством”, - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в Украине продолжается реформирование судебной системы и связанных с ней сфер общественных отношений. “Нашим приоритетом является утверждение европейской модели судопроизводства. Первоочередным считаю внесение в Конституцию Украины изменений, которые в соответствии с европейскими и международными стандартами позволят гарантировать независимость суда”, - сказал он.

Янукович отметил, что эти изменения призваны изменить существующую процедуру назначения и увольнения судей, уменьшить роль политических субъектов и наделить основными полномочиями в решении вопросов относительно судей органы, где большинство будут составлять сами судьи.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые касаются судебной системы.