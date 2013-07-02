У Азарова определили, в какие украинские порты будут пускать иностранные суда

Кабинет министров Украины 2 июля на заседании утвердил перечень украинских морских портов, открытых для захода иностранных судов. Соответствующее постановление №466-р от 26 июня 2013 года размещено на сайте правительства.

Согласно документу, в утвержденный перечень попали все 18 морских портов Украины: порт Рени, Измаильский, Усть-Дунайский, Белгород-Днестровский, Ильичевский, Одесский порты, порт Южный, Николаевский порт, Херсонский, Скадовский, Севастопольский, Евпаторийский, Ялтинский, Феодосийский, Керченский, Бердянский, Мариупольский порты и специализированный морской порт Октябрьск.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 17 мая 2012 года приняла Закон «О морских портах Украины», Президент Украины Виктор Янукович подписал его 8 июня.

Администрация морских портов Украины, создание которой предусмотрено в соответствии с принятым законом о морских портах, прошла процедуру регистрации в государственных органах и приступила к работе 14 июня 2013 года.

Государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн. По данным Госстата, в 2012 году объем переработки грузов в портах Украины сократился на 0,6% - до 160,6 млн тонн. При этом переработка экспортных грузов увеличилась по итогам прошлого года на 14,3%, переработка импортных грузов упала на 14,5%, а транзитных – на 18,5%.