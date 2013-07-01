В Кабмине говорят, что аграрии соберут до 54 млн тонн зерна

Согласно предварительным прогнозам, урожай составит 53-54 млн тонн. Правительство прилагает для этого максимум усилий, в частности, привлекает дополнительную сельхозтехнику на поля.

Такое заявление сделал первый вице-премьер Сергей Арбузов, сообщает РБК-Украина.

«Сейчас жатва идет в усиленном темпе, и на сегодняшний день собрали 2,2 млн тонн. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, производители показали хороший результат, который получили благодаря высокой урожайности. Если в прошлом году она составляла 16 центнеров с гектара, то в этом – 23», – сообщил Сергей Арбузов.

По его убеждению, первые результаты жатвы дают основания прогнозировать, что в этом году в Украине будет собран высокий урожай – 53-54 млн тонн. «На сегодняшний день есть все предпосылки для сбора одного из крупнейших урожаев за годы независимости. Минагрополитики поспособствовало тому, чтобы аграрии были обеспечены высококачественными семенами, минеральными удобрениями и горюче-смазочными материалами, а также обновленной зерноуборочной техникой. А сейчас правительство оперативно реагирует на ситуацию в поле и способствует оперативному проведению жатвы. В частности, уже утвержден график поездок профильного министра Николая Присяжнюка по всем регионам, где он лично будет контролировать ход сбора урожая», – резюмировал Арбузов.

Напомним, в 2011 г. аграрии собрали рекордный за годы независимости урожай – 56 млн тонн, а в 2012 г. – третий по объемам, 46 млн тонн. К 2017 г. планируется нарастить производство зерновых до 80 млн тонн. Для этого правительство привлекает инвесторов, которые готовы вложить в отечественный АПК до 3 млрд долл. только в текущем году. Чтобы сохранить и транспортировать зерно, по всей стране развивается инфраструктура, в частности, строятся элеваторы.