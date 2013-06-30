В Харькове сегодня хоронят убитых в Пакистане украинских альпинистов

Как сообщает ТСН, Харьков прощается с трагически погибшими земляками, и уже на протяжении нескольких часов люди несут цветы к гробам погибших альпинистов.

С 9 часов утра в Доме культуры милиции, где установлены гробы погибших, дежурят врачи. Улица Совнаркомовская закрыта для транспорта.

Похоронят трех харьковчан на 13-м городском кладбище.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Из харьковской экспедиции погибли трое.

28 июня ночью в Харьков прибыл самолет с телами трех погибших украинских альпинистов. На этом же самолете прибыли семь граждан Украины, принимавших участие в альпинистской экспедиции в Пакистане, которые остались живыми.