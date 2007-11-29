В Украине будет до 12° мороза

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь днем в западных и Одесской областях, а также в Крыму небольшой дождь, на западе с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью и утром местами туман. На дорогах западных, северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в южной части, восточных областях и в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на побережье морей 1-4° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 6-11° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем около 0°.

1-2 декабря - облачно с прояснениями. 1 декабря в Украине, 2 декабря ночью в восточной половине, днем в западных областях небольшие (в южной и восточной части умеренные) осадки в виде дождя и мокрого снега, слабое налипание мокрого снега. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, на севере Левобережья 1-6° мороза (1 декабря в южной части 0-5° тепла); днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 2-7° тепла, в Крыму до 10°.

3 декабря в западной части страны снег, мокрый снег с переходом в дождь, на остальной территории без существенных осадков. 4 декабря осадки, днем преимущественно в виде дождя (в Карпатах мокрый снег и снег); лишь ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях без осадков. Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Крыму 8-13° тепла; на остальной территории ночью 3 декабря 0-5° мороза, 4 декабря около 0°, днем 1-6° тепла, 4 декабря в восточной части 3-8° тепла.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

1-2 декабря - облачно с прояснениями. 1 декабря небольшой дождь и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега; 2 декабря без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.

3 декабря - без существенных осадков, 4 декабря - осадки, днем преимущественно в виде дождя. Температура ночью 3 декабря 0-5° мороза, 4 декабря около 0°, днем 1-6° тепла.