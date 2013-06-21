СМИ: Штрафплощадки в Украине становятся бизнесом с миллионными доходами (видео)

Так, эвакуатор гаишники вызывают даже для тех, кто не пристегнул ремень безопасности.

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Как следствие - водитель получает к штрафу немалый счет за выкуп собственного имущества, а в случае несогласия - угрозы, сообщает ТСН.

В Украине штрафплощадка с места для хранения машин превратилась в бизнес с миллионными доходами - организованный государством и с вооруженной охраной на высшем уровне.

Охранники упорно не пропускают водителей к их авто просто забрать личные вещи. "Стоит какая-то банда за забором, не пускает даже к автомобилю меня", - жалуется автовладелец Дмитрий, чей автомобиль гаишники конфисковали еще 10 дней назад.

В частности, он показал документ о транспортировке его авто на штрафплощадку, в котором не указан ни один свидетель происшествия. Но самым неприятным для Дмитрия стал другой сюрприз - счет со штрафплощадки на сумму 1,5 тыс. грн.

Охрана за забором, не пропускает с десяток водителей, настаивает, что они не оплатили транспортные услуги эвакуатора.

Журналисты узнали, кто управляет такими объектами. В описанном случае это государственное предприятие "Развитие". По всей стране есть много похожих предприятий, однако с различными названиями, которые связывают с Департаментом материального обеспечения при Министерстве внутренних дел.

Государственное предприятие "Развитие" управляет киевскими штрафплощадками. Тарифы за услуги находятся "в свободном плавании". На подконтрольных государству штрафплощадках не только устанавливают цены, но и методы выбивания средств, которые уже воплощают в жизнь вооруженные охранники.

Адвокат Вадим Володарский обращает внимание на то, что несмотря на определенную схему сотрудничества органов милиции с госпредприятием, ни одного законодательного акта, в котором были бы указаны требования платить за имущество, которое конфисковали против воли собственника, - нет. А потому юрист советует идти в прокуратуру и обращаться в Антимонопольный комитет. Представители МВД в данный момент отмалчиваются.