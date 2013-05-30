Водители подали на Укравтодор в суд за ямы на дорогах
12:18, 30 мая 2013Общество
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В Печерский райсуд г.Киева 22 человека подали коллективный иск на «Укравтодор» с требованием возместить моральный и материальный ущерб за поломки автомобилей на дорогах и за психологический дискомфорт.
На Укравтодор подали в суд
Как сообщают "Комментарии", инициатором подачи иска стал юрист Лаврентий Царук.
«Наша главная цель – заставить власть заняться дорогами, которые находятся в ужасном состоянии, из-за чего каждый день страдает огромное количество автомобилистов», - отметил Царук.
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Большинство исков о возмещении ущерба поданы на небольшую сумму - 800 грн.
«Мы не ставим целью заработать деньги. Главная идея – показать людям, что нужно делать и как себя вести, чтобы заставить Укравтодор работать», - отметил один из истцов Игорь Крамаренко.
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