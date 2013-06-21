Борис Ложкин подписал соглашение о продаже UMH Group

Об этом сообщает сайт UMHGroup.

До окончательного закрытия сделки управленческий состав медиа-холдинга остается неизменным. 98% акций компании переданы на хранение эскроу-агенту (одной из авторитетных юридических компаний Великобритании)

Как отмечается в сообщении, ВЕТЭК приобретет акций большинства миноритарных акционеров в отдельных проектах, в том числе – у структур, аффилированных с Геннадием Боголюбовым. Опцион с Петром Порошенко по приобретению его долей в «Корреспонденте» и других совместных проектах был реализован еще в апреле.

Ранее UMH group заявляла о необходимости в привлечении инвестиций. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой на мировых биржевых площадках совет директоров UMH group отказался от намерения проводить IPO и после консультаций с компанией ConcordeCapital принял рекомендации работать с частными инвестициями.

В мае этого года в своем интервью «Интерфакс – Украина» генеральный директор компании ConcordCapital Игорь Мазепа отмечал, что наиболее привычный способ для акционеров – привлечение денег с публичного рынка сейчас не работает.

«Мы рекомендовали UMH group корректировать стратегию по привлечению денег и работать с privateequityfund или частными инвесторами», - заявил он.

Акционеры UMH group, рассматривая несколько различных предложений, остановил выбор на предложении группы Сергея Курченко, поскольку оно не только в полной мере удовлетворит интересы акционеров и кредиторов, но и позволит привлечь дополнительные средства для более интенсивного развития группы, отмечается в сообщении.

Президент UMH Group Борис Ложкин, комментируя достигнутое соглашение, отметил: «Амбициозная группа ВЕТЭК способна дать серьезный толчок развитию UMH, особенно в области новых медиа, включая покупки действующих бизнесов и в результате войти топ-10 крупнейших медиа-компаний СНГ».

По словам первого вице-президента UMH Group Григория Шверка, благодаря сделке компания получит дополнительные финансирование, а также получит новый импульс развитию брендов компании и укреплению еерыночных позиций.

«Решающим был для нас тот факт, что мы получили от ВЕТЭК твердое заверение в отношении сохранения независимости редакций и невмешательства в редакционную политику медиа», отметил он

Какотмечается в сообщении на сайтемедиа-холдинга, UMH Group является самой динамичной мультимедийной группой в Восточной Европе. В Украине медиа-холдинг управляет портфелем из более 50 брендов с лидирующими позициями на рынках Интернета, радио и прессы. В России входит в десятку крупнейших игроков издательского рынка. По оценке «РБК.Рейтинги», UMH Group входит в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории постсоветского пространства.

С мая 2008 года GDR компании котируются на Франкфуртской фондовой бирже. В 42 офисах компании в России и Украине работает около 4000 сотрудников.

В портфель компании входят такие бренды, как Forbes, Vogue, Корреспондент,Теленеделя,i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радио, EuropaPlus, Авторадио, Аргументы и Факты, Комсомольская правда и другие.