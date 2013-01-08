Суд оставил без изменений приговор «нежинским робингудам»

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, в мае 2012 года участники группы были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет 8 месяцев с конфискацией имущества. При определении сроков наказания учитывались предыдущие судимости, а также их отношение к содеянному.

Пресс-служба прокуратуры подчеркивает, что следствием, а в дальнейшем судом установлено, что члены организованной преступной группы, в состав которой входили трое неоднократно судимых за тяжелые преступления граждан, в течение 2009-2010 годов осуществляли вооруженные нападения на местных жителей, наносили им телесные повреждения, требуя деньги.

По неоднократным заявлениям подсудимых о том, что потерпевшие торговали наркотиками, из-за этого к ним и применялась сила, проводились проверки в порядке ст. 97 УПК. Факты незаконных сделок с наркотиками не подтвердились. В возбуждении уголовного дела отказано. Законность принятых решений подтверждена судом.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело было возбуждено в апреле 2010 года, расследовалось УМВД Украины в Черниговской области и направлено в суд с обвинительным заключением в сентябре 2010 года.

Подсудимые во главе с Владиславом Поповичем отмечали, что они боролись с распространением наркотиков в Нежине. Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в Нежине функционирование сети распространения наркотиков. За такие действия журналисты назвали участников группировки ”нежинскими робингудами”.

Защитник руководителя группы В.Поповича Екатерина Никитюк, подавая апелляцию на решение суда, объяснила, что защита будет обжаловать действия судьи, который отказал в коллегиальном рассмотрении дела, а также нарушил право на защиту. В то же время защитник сказала: ”Скорее всего, апелляционный суд оставит приговор в силе, ведь судья не пошел бы на нарушение, если бы не был уверен в своей безнаказанности”.