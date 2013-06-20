В Житомире «телефонный террорист» дошутился до 4 лет тюрьмы

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в группе пресса УСБУ в Житомирской области.

По данным УСБУ, вступил в силу приговор Богунского районного суда города Житомира в отношении гражданина Украины, который в феврале 2013 года осуществил анонимный телефонный звонок о заминировании железнодорожных вокзалов станций Житомир и Бердичев.

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В частности, 28 февраля в 8.50 на телефон спецлинии «102» УМВД Украины в Житомирской области позвонил по телефону неизвестный и сообщил о заминировании вокзалов в областном и районном центрах.

После эвакуации с перронов и помещений вокзалов всех пассажиров и персонала взрывотехники осмотрели помещение и прилегающие территории, однако никаких взрывоопасных устройств или взрывчатых веществ не обнаружили.

Пока шел поиск взрывчатки, сотрудники СБУ совместно с милицией установили и задержали мужчину, который совершил анонимный звонок. Им оказался судимый за разбой рецидивист - 36-летний гражданин Украины, который, находясь непосредственно в камере учреждения выполнения наказаний (г. Житомир), решил «заминировать» вокзалы, во избежание этапирования в исправительную колонию Бердичева.

Приговором суда задержанный был признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Учитывая, что на момент совершения преступления злоумышленник уже отбывал наказание, то по совокупности совершенных преступлений суд назначил ему окончательное наказание 11 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд постановил взыскать с правонарушителя причиненный им вред на общую сумму почти 9 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля этого года в Житомире и Бердичеве заминировали железнодорожные вокзалы. Минером оказался заключенный СИЗО, который хотел избежать этапирования из Житомира в Бердичев.