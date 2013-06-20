40% предприятий Украины внедрили управление безопасностью продукции - эксперт

Последняя позволяет контролировать качество продуктов в ходе их производства, а не на стадии готовой продукции. Поэтому потребители могут быть уверены, что покупают качественные продукты. Об этом во время веб-конференции в ИА AgroNews заявила Глава Ассоциации ВОО «Ассоциация по защите прав потребителей» Ирина Кравченко.

«Каждое предприятие должно заниматься качеством и безопасностью продукции. Сейчас утверждаются требования, чтобы система НАССР была внедрена на всех предприятиях, где производятся продукты питания. Ведь она приближает нас к Европе. Это как «входной билет» на внешние рынки», − отметила Ирина Кравченко.

По словам специалиста, главное преимущество системы НАССР в том, что она предупреждает выпуск некачественной продукции. В отличие от устаревших систем управления безопасностью продукции, когда несоответствие проявляется на стадии готового продукта, НАССР контролирует качество продукции в процессе производства.

«Применение системы НАССР в пищевой промышленности дает наиболее полные гарантии безопасности продукции. Вместе с тем руководство предприятия получает эффективно управляемое производство, экономию затрат, минимизацию рисков и благосклонность покупателей», − подчеркнула Ирина Кравченко.

Напомним, ранее Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк отмечал, что в 2012 году количество предприятий, внедривших системы контроля над качеством и безопасностью продукции, увеличилось на 14%, а НАССР − на 32%.