В Одессе прошли спецучения Госпогранслужбы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, на базе Южного регионального управления на территории аэропорта «Школьный» состоялся специальный тренинг по стабилизации обстановки на государственной границе в случае ее резкого обострения. В нем были задействованы мобильные (специальные) подразделения и резервы Госпогранслужбы.

На «Школьном» было сосредоточено около 300 человек персонала, 70 единиц транспортных средств и 13 – спецтехники. Всего в тренинге приняло участие около 1,5 тыс. человек и 275 транспортных средств.

«Основная цель мероприятия - проверка эффективности управления подчиненными подразделениями в случае реагирования на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на границе и оценка реальных возможностей пограничного ведомства по усилению за счет применения мобильных сил и резервов», - сообщили в пресс-службе.

Согласно замыслу учений, на границе возникла ситуация, связанная с незаконным перемещением контрабандных товаров, оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических и психотропных веществ и переправкой незаконных мигрантов.

В начале учений состоялось поднятие резервов по сигналу «Граница» и переход подразделений в район сбора. Участникам представили ​​экипировку, вооружение и технические средства мобильных сил, а также продемонстрировали действия подразделений по задержанию транспортного средства с товаром т. д.

Демонстрировалось устройство и технические возможности современного центра управления службой органа охраны государственной границы, как пункта управления и порядок работы дежурной смены.

Согласно сообщению, 20 июня в Одессе состоится заседание коллегии Госупогранслужбы Украины по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в первом полугодии 2013 года.