«Русская Община Севастополя» считает памятник Доброты «семитским кошмаром»

Общественная организация «Русская Община Севастополя» потребовала от главы города Владимира Яцубы демонтировать установленный 15 июня, в День города, памятник Доброты – Одуванчик.

Как передает корреспондент УНИАН, во врученном вчера Яцубе и опубликованном сегодня местными Интернет-ресурсами заявлении общественной организации активисты «на основании многочисленных протестных обращений севастопольцев, общественных организаций» просят руководителя города пояснить целесообразность установки данного памятника, переданного Севастополю в дар от Правительства Москвы. «Жители города шокированы впечатлением, которое остается после осмотра «памятника», установленного прямо на цветочной клумбе», - говорится в заявлении.

В тексте заявления подчеркивается, что «Центральный образ изображения - раскрытая ладонь с глазом в отталкивающем жесте, многократно повторенная во все стороны, никак не ассоциируется с цветком-одуванчиком, однако является легко узнаваемым религиозным символом семитского происхождения, называемым ХАМСА». Далее авторы текста задаются вопросом: «Что подразумевала делегация Правительства Москвы во главе с руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым, когда 30 апреля 2013 года, в ходе визита в Севастополь, на 230-летие города, основанного Россией, подарив такой «подарок»?». И тут же в определенной мере сами дают ответ: «Явно, что за всей праздничной суетой ни Вы, ни Сергей Черемин не изучили историческое происхождение и значения кошмарного рукастого сооружения с глазом».

Кроме того, как указывается в документе, в соответствии с Порядком сооружения памятников, монументов (Приказ Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре Министерства культуры и искусств от 30.11.2004г №231/806), согласование места установки памятника производится управлением градостроительства и архитектуры Севастопольской городской государственной администрации только после принятия управлением культуры и туризма решения о целесообразности размещенияпамятника и ли памятного знака».

«Русская Община Севастополя» просит Яцубу «дать ответ, на каком основании дано разрешение на установку символа, неприемлемого и унизительного для Севастополя, который (город) является колыбелью православия, в месте крещения Святой Руси - Севастополе (Херсонес, где принял крещение Святой равноапостольный князь Владимир, чтобы в городе-герое под видом «Доброты- Одуванчик» господствовали носителям иной религии».

В заявлении содержится требование «провести демонтаж и прекратить кощунственное надругательство над памятью наших предков», и уверенность в том, что губернатор поддержит заявление «и этот кошмар не долго будет "украшать" наш родной город».

Как сообщал УНИАН, в Севастополе 15 июня на Приморском бульваре открыли скульптурную садово-парковую композицию «Символ Доброты и Детства – Одуванчик», литой из бронзы, высотой 3 м и весом 250 кг. В церемонии принял участие и сам автор композиции – известный скульптор Григорий Потоцкий, - президент и основатель Международной Академии Доброты, реализующей благотворительную программу «В России по-доброму, из России с добротой».