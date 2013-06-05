В Севастополе стало на 4 миллионера больше

03:08, 05 июня 2013
Общество
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В Севастополе доходы свыше миллиона гривен по итогам 2012 года задекларировал 21 гражданин.

Об этом заявил и.о. председателя городского управления Министерства доходов и сборов Юрий Карпов, передает "Новый Севастополь".

"Доходы свыше миллиона гривен задекларировали 21 человек. Общая сумма их доходов - 200 миллионов гривен", - отметил Карпов.

Он также напомнил, что по итогам 2011 года в городе было 17 миллионеров, обладавших в сумме 34 миллионами.

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