Украинцы ездят на заработки в Италию, Россию и Польшу

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили представители Национального форума профсоюзов Украины и Международной организации украинцев «Четвертая волна».

В ходе пресс-конференции ее участники привели статистику, согласно которой число украинцев, работающих в России, по официальным данным, составило на конец 2012 года 496,1 тыс. человек (42,7% от общего числа уехавших на заработки), в Польше – 167,8 тыс. человек (14,4%), в Италии – 153,3 тыс. человек (13,2%).

«Раньше пальму первенства держала Италия. Сейчас – Россия и Польша. Но это официальные данные. Если принимать во внимание, сколько украинцев работают нелегально, то Италия все равно на первом месте», - сообщил руководитель Международной организации украинцев «Четвертая волна» Валерий Рябенко. При этом он подчеркнул, что с прошлого года в перечень стран, куда уезжают украинцы, вошла Беларусь.

«Сейчас украинцы ездят даже в Беларусь. Это значит, что в Беларуси выгоднее работать. Да, это во многом челночные поездки, на сезонные работы, но там есть гарантия получить зарплату», - подчеркнул Рябенко.

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При этом он обратил внимание, что, независимо от страны пребывания, главной проблемой, с которой сталкиваются украинцы за рубежом – фактическое отсутствие социальных гарантий.

«Проблема - социальная защита трудовых мигрантов и членов их семей. Украина не ратифицировала 5 конвенций МОТ и одну конвенцию ООН. Отсутствие таких документов не позволяет подписывать двухсторонние договоры с другими странами, например, о пенсионном обеспечении и других формах социальной защиты», - подчеркнул Рябенко.

Как сообщал УНИАН, ранее представители общественности призывали власти активизировать работу по созданию рабочих мест и подписанию соглашений об избежании двойного налогообложения. По их мнению, создание в Украине новых рабочих мест, а также активизация государства в сфере заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов граждан со странами ЕС и другими государствами, где живут и работают украинские граждане, позволит усилить социальную защиту украинских гастарбайтеров и сократить миграционные потоки украинцев за рубеж.