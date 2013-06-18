В час пик загорелась электричка Запорожье–Мелитополь

В Запорожской области сегодня горел электропоезд с пассажирами, следующий по маршруту «Запорожье-1 – Мелитополь».

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о возгорание поступило 18 июня в 8.30 утра.

Поезд следовал маршрутом «Запорожье-1 – Мелитополь». Когда состав отправился от станции «Приморск» в 5-м вагоне произошло возгорание . Пассажиры успели покинуть пылающий транспорт. Жертв и пострадавших нет. Люди пересели в 1-4 вагоны и продолжили движение до станции «Плавни грузовые», а вагоны 6-9 отправили до станции «Канкрыновка».

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Ликвидацию пожара осуществляли 7 спасателей и 2 единицы техники. На данный момент он полностью ликвидирован.