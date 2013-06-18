На реформирование армии предусмотрено свыше 130 млрд. грн.

Об этом сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко во время пресс-конференции на тему “Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения”, информировали УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны.

«С целью реализации всех мероприятий, предусмотренных Концепцией реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года, Министерство обороны разработало проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года. Ее целью является формирование более компактной, но профессиональной, мобильной, хорошо подготовленной армии, которая бы отвечала европейским образцам. Для обеспечения этих важных мероприятий Министерству обороны Украины предусматривается на период до 2017 года 131,7 млрд грн», – отметил Марко.

В рамках реформ предусматривается провести мероприятия по кардинальному реформированию войск с созданием их качественно новой структуры, перейти на комплектование военнослужащими по контракту, оснащению новым и модернизированным вооружением, повысить социальный статус военнослужащих и усовершенствование боевой подготовки, сказал он.

Также директор Департамента финансов утверждает, что в 2013 году Министерству обороны удалось обеспечить улучшение уровня социальной защиты военнослужащих и работников ВСУ.

«С 1 апреля началось поэтапное увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих. Это позволит улучшить ситуацию с обеспечением конкурентоспособности воинской службы на рынке труда и уменьшить разницу между минимальным денежным обеспечением и средней заработной платой», – подчеркнул Марко.

По его словам, Министерством обороны также подготовлен проект постановления Кабинета министров, которым предусмотрено существенное повышение размеров одноразового денежного поощрения всем категориям резервистов, – в среднем в 1,6 раза или на 600-1100 грн, и проект постановления Кабмина “О Порядке обеспечения бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей и перевозки личного имущества”.

С целью снижения стоимости коммунальных услуг за проживание военнослужащих в переоборудованных из казарм общежитиях инициировано внесение изменений в Закон Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, добавил он.

«По итогам пяти месяцев 2013 года Министерство обороны Украины получило бюджетное финансирование в полном объеме. Надеемся, что оборонный бюджет в этом году будет полностью выполнен», – подчеркнул Марко.