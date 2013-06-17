В Украине идентифицировать скот стало дешевле

А стоимость этой процедуры максимально доступна. Так, первичная идентификация КРС обойдется хозяевам в 24,8 гривни, свиней − 22 гривни, породистых лошадей − 33,5 гривни. Об этом сообщил Глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев в интервью газете «Зеркало недели».

«За первичную идентификацию КРС платят 24,8 гривни, свиньи − 22 гривни. Самые высокие расценки − 33,5 гривни − за породистую лошадь. Дешевле обойдется регистрация и для предпринимателей: от 20 до 38 гривен», − отметил Владимир Горжеев.

Глава Госветфитослужбы подчеркнул, что точный учет сельскохозяйственных животных необходим не только для обеспечения стабильной эпизоотической ситуации и продовольственной безопасности в стране.

«Без идентификации и регистрации и племенное дело хромает, поэтому и контрастные различия в общегосударственном балансе мяса. От точного учета сельскохозяйственных животных зависит и то, сколько вакцин нам надо изготовить», − отметил Владимир Горжеев.

Также Глава Госветфитослужбы добавил, что селянам выгодно идентифицировать скот. Ведь это является обязательным условием для получения дотации за сохранение и содержание молодняка КРС.

«Идентифицирован скот − получаешь специальную бюджетную дотацию на содержание и сохранность молодняка крупного рогатого скота. В зависимости от веса и возраста − от 250 до 1000 гривен. В 2012 году такую помощь получили около 340 тысяч селян за сохранение ими 509 тысяч голов молодняка КРС», − отметил Владимир Горжеев.

Напомним, по словам Министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, с начала года в регионы уже направлено 63,8 миллиона гривен бюджетной дотации за сохранение и содержание 162,7 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота.