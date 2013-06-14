Данилишин считает, что украинской экономике нужна «шоковая терапия»

«Как показывают результаты первой Международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners, отзывы в украинской и международной прессе – в современной команде Президента Виктора Януковича – Сергей Арбузов является наиболее перспективным менеджером высокого уровня, который может в перспективе стать руководителем правительства Украины. Представляя «Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы», он показал четкое видение перспектив развития экономики, высокий профессионализм и широкий экономический кругозор», – цитирует экономиста РБК-Украина.

Данилишин констатировал, что Украине сегодня нужны реформы, которые нужно было проводить еще в начале 2000-х годов.

«Потеряно более 10 лет, потому что все правительства, в том числе и то, в котором я работал, думали о политических перспективах, а не о реальных реформах. Этот и следующий год наиболее оптимальные для мероприятий «шоковой терапии», без которых каждый новый мировой кризис будет все больше сказываться на экономике страны», – добавил экс-министр экономки.

В связи с этим, по его словам, перелом сырьевой экспорториентированной низкотехнологической модели экономики, заложенной еще с советских времен, уменьшение высокого уровня нагрузки социальных выплат на экономику Украины, которая является одной из самых высоких в мире, полная прозрачность приватизации государственного имущества, а в отдельных случаях и реприватизация, и поиск эффективного собственника, в том числе и за пределами страны, с целью преодоления олигархократии и монополизма, должны стать приоритетными задачами.

«И главное – формирование среднего класса, который будет воплощать реформы, а не думать как «накормить олигархов». Поэтому считаю, что если хотя бы 10% того, что написано в Государственной Программе активизации развития экономики на 2013-2014 гг. будет выполнено – реформирование экономики Украины можно будет считать успешным», – резюмировал экономист.