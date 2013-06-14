Эксперты рассказали, что выведет Украину в лидеры по производству зерновых

Поэтому для Украины, в планах которой за 15 лет производить до 90 миллионов тонн зерна ежегодно, вопросы развития семеноводства очень важны. По убеждению экспертов, только за счет использования высокопродуктивных семян отечественным аграриям удастся увеличить урожайность. Поэтому необходимо увеличивать количество предприятий, которые смогут обеспечить потребности сельхозпроизводителей. В том числе и за счет привлечения инвестиций.

«Аграрии должны быть обеспечены высококачественными семенами. Это должно стать ключевой задачей государства, обязанного создать все условия для производства высококачественных семян внутри страны. Также нужно обратить внимание на борьбу с фальсификатом семенного материала и организацию работы лабораторий по контролю его качества», − считает аналитик аграрных рынков Руслан Швец.

Эксперт также отметил, что в условиях роста населения планеты и потребностей в продовольствии необходимо увеличивать урожайность зерновых. А это возможно сделать только при использовании высокопродуктивных сортов семян, и даже гибридов.

«При высоком качестве семян запланированное количество урожая можно будет собрать с меньшей площади. То есть во всем мире давно поняли, что резервов для расширения посевных площадей уже нет. Поэтому единственным выходом увеличения урожайности является использование высокопродуктивных семян. Также можно импортировать гибриды, которые обеспечивают высокую производительность и отличное санитарное состояние на полях», − отметил Руслан Швец.

В свою очередь, эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев добавляет, что на территории Украины должны строиться заводы, производящие высококачественные семена, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев.

«Государство и инвесторы должны быть заинтересованы в строительстве семенных заводов в Украине. Ибо это гарантированно даст значительную прибыль. Так, в инвестировании в строительство предприятий на территории нашего государства очень заинтересованы американские компании», − подчеркнул Андрей Китаев.