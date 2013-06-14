Евро-2012 стало заделом для развития инфраструктуры Украины - эксперты

Об этом в ходе экспертного опроса Института Горшенина заявил народный депутат от партии УДАР, глава подкомитета по строительству и архитектуре Комитета ВР по вопросам региональной политики, градостроительства и ЖКХ Геннадий Ткачук.

«То, что построено (к Евро-2012 – ред.) – я считаю большим позитивом. Поскольку, действительно, в Украине не было таких стадионов европейского уровня. Современные обустроенные аэропорты – это тоже шаг вперед для всего государства. Потому что это все остается для людей. Это действительно серьезный задел на будущее: стадионы, дороги, аэропорты, отели. Мы помним, что те, кто строил отели были освобождены от уплаты налога на 10 лет, и это серьезный задел для того, чтобы улучшить состояние дел и в туристической отрасли также», - считает депутат.

К позитивным итогам Евро «ударовец» отнес и запуск в Украине скоростного железнодорожного сообщения. «Не могу давать характеристику закупленным поездам, но однозначно могу сказать, что нам нужно развивать скоростные виды транспорта, чтобы соответствовать европейским стандартам, - отметил Г.Ткачук. - Мы уже не можем ездить теми поездами, которыми ездили в советское время. У нас же этот транспорт почти не обновляется. У нас очень серьёзная проблема инфраструктуры железнодорожных перевозок. Поэтому нам сегодня нужно думать о том, как полностью сломать эту систему и построить новые современные железнодорожные магистрали, по которым будут ездить современные поезда».

«Если мы говорим про современную Украину, и говорим о том, что наше государство должно быть на уровне таких стран как Германия, Франция, Польша и др., если мы двигаемся в Европу, безусловно, у нас должны быть такие же транспортные стандарты. Мы должны к этому стремиться», - резюмировал народный депутат.

В свою очередь управляющий партнер ИК «Капитал Таймс» Эрик Найман отметил, что проект по внедрению скоростных железнодорожных перевозок необходимо продолжать реализовывать: «проект по скоростным железным дорогам еще не завершен, но как только он будет завершен, то это будет очень мощно и очень интересно».

Схожее мнение высказал президент Центра экономического развития Александр Пасхавер: «Скоростные ж/д перевозки - штука позитивная и и их развитие - необходимая тенденция». Эксперт отметил, что разработка планов и проектов развития скоростных ж/д перевозок началась до Евро-2012, и чемпионат стал катализатором этого развития. «И если в целом в рамках Евро-2012 эти проекты реализовывались и тенденция развивалась, тоя могу это зачесть в плюс», - резюмировал эксперт.

При этом доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что позитивную роль в обновлении инфраструктуры сыграло наличие чётких сроков реализации проектов в рамках подготовки к Евро-2012. «Наверно, те же аэропорты как-то строились и развивались бы. Но это растянулось бы минимум на 5-10 лет. Что касается стадионов – то без Евро никто вообще не планировал их постройку».

«Безусловный позитив от Евро в том, что он заставил страну мобилизоваться, чтобы обрести современную инфраструктуру», - резюмировал эксперт.