Директора "Жилинвестстрой-УКБ" подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия при восстановлении двух домов.

Директора "Житлоинвестбуд-УКБ" подозревают в служебной халатности, результатом чего стало причинение убытков на сумму около 800 тыс грн во время восстановления двух жилых домов по ул. Межевой в Киеве. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"Подозреваемый при проведении работ по восстановлению жилых домов по ул. Межевой не проконтролировал соответствие использованных подрядчиком материалов требованиям государственных стандартов и другим нормативным документам. Сумма убытков составляет около 800 тыс. грн. Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины", - отмечают в прокурате.

Как сообщается, сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на две месяца. Также, по ходатайству прокуроров, суд отстранил чиновника от должности директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Согласно информации на официальном сайте КП, сейчас директором директором "Житлоинвестбуд-УКБ" является Александр Акимов.

Злоупотребления в столице - детали

Самая красивая этим летом история с закупками киевскими чиновниками барабанов, овощерезок для укрытий на крупные суммы. В частности, в июне стало известно, что Управление образования Днепровского района Киева заказало за бюджетные средства для укрытий барабаны на почти 900 тысяч грн. также появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривень и электрической овощерезки за 130 тысяч гривень. В июле для укрытий в Киеве закупили портативные рации на миллион гривень.

18 августа в Киеве сообщили о подозрении в растрате средств начальнице отдела Управления образования Днепровской районной госадминистрации, которая закупила овощерезки по завышенной стоимости.

Позже СМИ информировали, что в Киеве глава предприятия "Городской магазин", которое должно заключать договоры с предпринимателями на торговлю в отведенных горвластью местах, получил подозрение во взяточничестве.

По информации правоохранителей, мужчина брал деньги у людей за лучшие торговые места, чем принес убытков Украине на почти 600 тыс грн.

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