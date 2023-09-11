Мера пресечения судом определена на два месяца.

Голосеевский районный суд г. Киева сегодня рассмотрел ходатайство прокуроров относительно начальницы отдела Управления образования Днепровской районной государственной администрации, которую подозревают в растрате бюджетных средств при закупке овощерезок для заведений общественного питания в укрытиях. Сумма убытков составляет около 460 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, чиновницу отстранили от должности и избрали ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на два месяца.

Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей:

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прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду;

не отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следователя;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места своего проживания;

воздерживаться от общения с работниками фирмы-поставщика;

сдать на хранение документы, дающие право выезда за границу.

Действия чиновницы квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Скандал с киевскими укрытиями

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что Управление образования Днепровского района Киева заказало за бюджетные средства для укрытий барабаны на почти 900 тысяч грн. также появилась информация о закупке для укрытий в этом же столичном районе электрических сковородок за 1,2 миллиона гривен и электрической овощерезки за 130 тысяч гривен.

В июле для укрытий в Киеве закупили портативные рации на миллион гривен.

18 августа в Киеве сообщили о подозрении в растрате средств начальнице отдела Управления образования Днепровской районной госадминистрации, которая закупила овощерезки по завышенной стоимости.

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