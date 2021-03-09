Президент присвоил государственные награды по случаю Международного женского дня.

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды 109 выдающимся украинкам.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства подписал указ № 92/2021 о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня.

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями «За воинскую службу Украине», «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества», «За спасенную жизнь», «За труд и доблесть».

Кто получил награды от Зеленского на 8 марта

Среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко отмечена орденом "За заслуги" III степени, а призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени. Среди спортсменок, получивших орден княгини Ольги II степени: призер чемпионата мира 2021 года по биатлону Анастасия Меркушина, призер чемпионата Европы 2021 года по этому же виду спорта Ирина Петренко, чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по свободной борьбе Юлия Ткач.

Также были присвоены почетные звания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич