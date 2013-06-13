В Кабмине готовы обсуждать с бизнесом меры для развития экономики

Украина имеет динамично развивающуюся экономику, которая дает большие возможности для высокорентабельных инвестиций. Географические, климатические и геологические факторы, а так же наличие развитого производственного сектора способствуют развитию бизнеса в Украине. Об этом сказал 13 июня в ходе первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, сообщает РБК-Украина.

"В рамках президентской программы реформ выполняется Национальный план, по которому мы нарабатываем необходимую законодательную базу для модернизации экономики", - пояснил министр.

Как отметил Игорь Прасолов, главная цель государственной программы активизации развития экономики - запустить новые стимулы для внутреннего реинвестирования в отрасли с высокой долей добавленной стоимости, провести масштабную модернизацию и технологическое перевооружение промышленных предприятий, увеличить долю покрытия внутреннего спроса на промышленную продукцию отечественного производства, уменьшить долю сырьевой продукции в структуре производства и экспорта.

"Мы готовы обсуждать с бизнесом дополнительные меры, необходимые для достижения целей, указанных в программе активизации развития экономики. Приглашаем бизнесменов к активному сотрудничеству для достижения общего результата - экономического роста, и увеличения благосостояния граждан нашей страны", - сказал в заключение Игорь Прасолов.