Прасолов рассказал, на что пойдут средства из Банка развития

Это банк первого уровня, он будет заниматься исключительно рефинансированием коммерческих банков для реализации долгосрочных инвестпроектов. Об этом заявил 13 июня министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе первой международной бизнес-конференции ABC: Ukraine & Partners.

"Речь идет о высокотехнологичных отраслях - авиастроении, судостроении, ракетно-космической отрасли, машиностроении. Мы также будем стимулировать развитие стратегических секторов экономики - ТЭК, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства", - добавил Игорь Прасолов.

Как ранее заявлял министр, Государственный банк развития создается для того, чтобы дать экономике "длинные деньги" с достаточно низкой процентной ставкой. На протяжении 2013 г. будет создаваться нормативная база, а уже в 2014 г. банк развития будет запущен. Предполагаемый начальный уставный фонд - 10 млрд грн.