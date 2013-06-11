Исследование: 45% украинцев не доверяют Президенту и Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции.

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Согласно данным исследования, преимущественно не доверяют Президенту 23,9%, а Верховной Раде — 31,7% респондентов. Полностью доверяют этим институтам власти 6,5% и 1,6% опрошенных соответственно. Преимущественно доверяют — 19,3% и 14,7% соответственно.

В то же время судам совсем не доверяют 44,9%, 27,4% - преимущественно не доверяют, 13,2% - преимущественно доверяют, полностью доверяют лишь 2,7% граждан Украины.

Правительству Украины совсем не доверяют 44,1% опрошенных, преимущественно не доверяют 26,9%, преимущественно доверяют — 19,3%, полностью доверяют 3%.

Милиции вообще не доверяют 39,8%, преимущественно не доверяют 30,2%, преимущественно доверяют 19,5%, полностью доверяют 3,2% респондентов.

Также исследование показало, что совсем не доверяют прокуратуре 38,4% украинцев, преимущественно не доверяют — 25,1%, преимущественно доверяют — 16,2%, полностью доверяют — 4,4%.

Конституционному Суду полностью доверяет лишь 4% население, в то время как совсем не доверяют 36,6%, преимущественно не доверяют — 22,5%, преимущественно доверяют - 17%.

Политическим партиям совсем не доверяют 32,1% респондентов, преимущественно не доверяют 37,1%, преимущественно доверяют 15,6%, полностью доверяют 2%.

Кроме того, полное доверие к банкам наблюдается у 3% украинцев, в то время как 37% совсем не доверяют банковской системе, 30,3% - преимущественно не доверяют, 19,9% - преимущественно доверяют.

Вместе с тем исследование показало, что больше всего украинцы доверяют СМИ и церкви, в частности, СМИ полностью доверяют 10,3% респондентов, преимущественно доверяют — 48%, преимущественно не доверяют 21,2%, совсем не доверяют — 12,6%.

В то же время полностью доверяют церкви 31,7%, преимущественно доверяют 38,4%, преимущественно не доверяют 10,6%, совсем не доверяют 9,3% опрошенных.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива проводил исследование вместе с Социологической службой Центра им. Разумкова с 17 по 22 мая текущего года. Опрошено 2 тыс. 10 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины.