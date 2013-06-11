В Одесской области готовятся к подъему воды в Дунае

Одесской области под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула прошло выездное совещание Межведомственного оперативного штаба, по координации действий центральных и местных органов власти, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками», - сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

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Также уточняется, что глава межведомственного штаба Александр Вилкул, руководитель ГСЧС Украины Михаил Болотских, глава Государственного агентства водных ресурсов Василий Сташук и заместитель губернатора Одесской области Валерий Матковский провели осмотр с вертолета территории дельты Дуная и гидротехнических сооружений на наиболее паводкоопасных участках - от города Вилково до города Рени.

Затем правительственная комиссия проверила состояние участка 54-55 миль, требующего обновления, а также ход строительства дамбы на участке Прорва-Памятник. На данный момент уже восстановлено 1,8 км дамбы, 350 м из которых укреплены по новой технологии, с помощью экомата.

По словам Вилкула, в этом году правительством на обновление защитных гидротехнических сооружений в Украине выделено более 123 млн грн. По его словам, штаб, в первую очередь, предпринимает превентивные меры, предусматривающие пропуск воды через гидротехнические сооружения.

«В течение нескольких дней в Одесской области будет сконцентрировано 1200 человек личного состава, 400 единиц специальной техники, в том числе 123 плавсредства и 200 единиц мощного насосного оборудования, три вертолета. ГСЧС Украины определены 3 пункта временного сбора населения на 500 человек каждый, где при необходимости будет оказываться медицинская помощь, питание», - цитирует отдел руководителя ГСЧС Болотских.

В отделе также добавили, что после осмотра гидросооружений в Рени состоялось заседание вышеназванного штаба.

Уточняется, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, максимальный уровень воды в Одесской области ожидается в третьей декаде июня. Предполагается, что в Рени при опасном уровне 535 см ожидаемый уровень не превысит отметки 480-520 см. У Измаила при опасном уровне 370 см вода поднимется лишь до 320-360 см. В городе Килия уровень воды не превысит отметки 190-210 см при опасном - 265 см, а в Вилково (при опасном уровне 155 см) вода остановится на отметке 145-155 см.

В ходе заседания начальник Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Владимир Боделан доложил о готовности спасательных подразделений региона к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверки состояния готовности области к прохождению паводка, Вилкул поручил представителям всех ведомств усилить мониторинг гидрологической обстановки в бассейне реки Дунай и своевременно оповещать население об ухудшении погодных условий и возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Благодаря действиям правительства на Бессарабии создан единый фронт защиты людей и населенных пунктов от вредного воздействия вод», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 10 июня, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил, что на украинском участке Дуная в последние два дня отмечается незначительное повышение уровня воды на 5-8 см.

Ранее сообщалось, что из-за обильных осадков на территории Западной Европы начался разлив рек Эльба, Влатва, Дунай и других. Уровень воды в Дунае непрерывно растет и достигнет максимума 12-13 июня. Стихия атакует и ближайших соседей Украины - Венгрию и Словакию. Уровень Дуная в венгерской столице в воскресенье, 9 июня, достиг критической отметки в 8 метров. Ожидается, что сегодня вода поднимется до 9 метров. Ежесекундно мимо Будапешта проносится 10 тысяч тонн воды. Существенный ущерб наводнение нанесло Германии и Чехии.