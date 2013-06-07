Украинцы шокировали милицию количеством сданого оружия

Как рассказали в МВД, в прошлые разы (последний месячник был осенью 2012 года) люди в основном сдавали патроны и охотничьи ружья, сообщает Сегодня.

В этот раз многие украинцы расстались с мощным оружием и боеприпасами. К примеру, новыми боевыми гранатами, минами и даже артиллерийскими снарядами. Всего за месяц мирные граждане сдали почти 6 тыс. стволов огнестрела (в пересчете выходило по 190 ежедневно, а в прошлом году за месяц сдали чуть больше 3 тыс.).

«У нас недавно произошел такой случай: в милицию пришла вдова прапорщика и рассказала, что, когда чистила кресло в доме, внутри нашла гранаты. Испугалась, ведь часто сидела в этом кресле, позвонила в милицию и сдала их в участок. Экспертиза подтвердила, что одна из гранат — противотанковая. Видимо, в свое время их туда зашил ее муж», — рассказала сотрудник пресс-службы житомирской милиции Ольга Номерчук. А вот в Барышевке на Киевщине местный житель сдал мин, снарядов и гранат на целый взвод из 20 человек: 75 единиц.

«У нас в области граждане сдали 346 единиц оружия, в том числе и армейского, более 4 тысяч боеприпасов», — сказал спикер киевской облмилиции Николай Жукович. По его словам, в «закромах» украинцев были и пулеметы в рабочем состоянии, и карабины, и снайперские винтовки, и револьверы. «Нечасто, но случается, когда во время строительных работ наши граждане находят немецкое или советское оружие. Многое, которое хранилось в ящиках по 68 лет, вполне рабочее. Лично приходилось видеть такую винтовку, в ней разве что масло высохло, а так в рабочем состоянии. Такие трофеи очень ценят охотники, чтобы похвастаться эксклюзивом перед друзьями. А в целом оружия было сдано — на дивизию», — сказали в МВД.