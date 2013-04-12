По окнам редакции сделали два выстрела из ружья

Об этом сообщает Интернет-сайт издания.

“По окнам здания было осуществлено два выстрела, вероятно, из ружья, заряженного свинцовой дробью. В результате посыпалось стекло, повреждена мебель, кроме того, пуля прошила стекло двери”, - говорится в сообщении.

Также, по данным редакции, накануне была похищена камера видеонаблюдения, установленная на окне, по которому сегодня стреляли.

В момент обстрела в офисе редакции находились сотрудники газеты. Никто из них не пострадал.

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов подтвердил корреспонденту УНИАН факт обстрела офиса редакции. По его словам, теперь там работают сотрудники правоохранительных органов.