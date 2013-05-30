НБУ предлагает ограничить операции с электронными деньгами

Об этом говорится в проекте изменений к положению об электронных деньгах в Украине, обнародованном на официальном сайте регулятора для общественного обсуждения.

«Общая сумма электронных денег, на которую осуществляются операции в течение месяца, не должна превышать 25 000 грн, за исключением, когда сумма в 8 000 или больше погашается в течение того же месяца по требованию пользователя”, - говорится в проекте.

Также в этом проекте НБУ предлагает установить перечень банковских услуг с электронными деньгами для клиентов, уточнить требования к агентам эмитентов электронных денег, обязать эмитентов согласовывать правила выпуска электронных денег до начала такого выпуска с НБУ и предоставлять НБУ информацию о своих агентах для ведения реестра.

Как сообщается, проект разработан с целью приведения нормативных документов НБУ в соответствие с нормами действующего законодательства, и его общественное обсуждение продлится до 1 июля текущего года.

Как сообщал УНИАН, объемы платежей через систему электронных платежей Национального банка Украины в 2012 году превысили ВВП более чем в 8 раз, а операции с платежными картами составили более 50% ВВП. Платежный рынок Украины на сегодняшний день представлен системой межбанковских расчетов НБУ (СЭП), национальной системой платежных карт (НСМЭП), шестью карточными платежными системами и многочисленными системами денежных переводов и внутрибанковскими платежными системами.

В мае-июне текущего года Национальный банк Украины намерен утвердить проект постановления об ограничении наличных расчетов, который предусматривает расширение круга лиц, расчеты между которыми не могут осуществляться в наличной форме, а также ограничение предельной суммы проведения расчетов в наличной форме между физическими лицами до 150 тыс. грн.