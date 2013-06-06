Пьяный милиционер сбил пешехода, даже не притормозив (видео)

Под колеса легковушки попал 26-летний житель города Долина. Сейчас мужчина в крайне тяжелом состоянии находится в больнице, говорится в сюжете ТСН.

"И черепно-мозговая травма, и переломы, и ушибы внутренних органов - это все, что может произойти от сильного удара автомобилем на большой скорости", - сообщил главный врач Долинской ЦРБ Игорь Романюк.

Жители Долины говорят, что машина, скорее всего, даже не тормозила. "Я тормозного пути не слышала, только удар и посыпалось стекло", - рассказала местная жительница Татьяна Кованая.

За рулем частного легкового сидел инспектор уголовного розыска местного райотдела милиции. Предварительный вывод экспертизы - он был пьян. "Говорили не то, что навеселе - пьяный был, как свинья", - заверила родственница потерпевшего Галина Димит.

По предварительным данным, экспертиза показала 1,2 промилле алкоголя в крови, сообщила представитель прокурора Ивано-Франковской области Людмила Гласова.

Как стало известно, правоохранитель уверяет следователей, что в момент ДТП он был трезв, а водку, которая будто бы случайно нашлась у него в машине, выпил в состоянии шока после аварии. В милиции говорят, что отзывы об участнике аварии - только положительные. А отстранить его от работы в милиции смогут только после служебного расследования. Свои выводы должна объявить и прокуратура. Если следствие докажет его вину, милиционеру грозит до восьми лет заключения.