В Украине показали логотип к 200-летию Шевченко (добавлено фото)

16:11, 04 июня 2013
Общество
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Сегодня в Киеве презентовали логотип, который будет использоваться до 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

Олег Шупляк стал победителем конкурса

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации принял министр культуры Украины Леонид Новохатько.

На брифинге по случаю презентации Новохатько отметил, что этот логотип был отобран компетентным жюри, которое состояло из авторитетных художников-графиков. По словам министра, на конкурс было представлено 208 эскизов от более 100 участников.

Логотип 200-летия Шевченко

Лучшей стала работа преподавателя Бережанской детской художественной школы (Тернопольская обл.) Олега Шупляка.

"Условия конкурса позволяли принимать несколько эскизов от одного автора, но основными критериями отбора были лаконичность, ассоциативность с личностью Шевченко и юбилейной датой", - отметил Новохатько.

По его словам, этот логотип станет всеукраинским и международным символом шевченковского юбилея и будет использоваться на буклетах, каталогах, в оформлении интерьеров помещений, где будут проходить мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения Кобзаря, на телевидении в тематических программах, фильмах, анонсах .

Что касается непосредственно логотипа, то он представляет собой стилизованный автопортрет молодого Шевченко, под которым содержится его авторская подпись и дата «200 лет». Цвета логотипа: темно-синий, бронзовый или темно-оранжевый. Что касается фона, то он белый, но допускается использование бледно-желтого цвета в случае распечатки на баннерной ткани. Размеры эмблемы могут изменяться в зависимости от применения.

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