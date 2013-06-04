В Украине показали логотип к 200-летию Шевченко (добавлено фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации принял министр культуры Украины Леонид Новохатько.

На брифинге по случаю презентации Новохатько отметил, что этот логотип был отобран компетентным жюри, которое состояло из авторитетных художников-графиков. По словам министра, на конкурс было представлено 208 эскизов от более 100 участников.

Лучшей стала работа преподавателя Бережанской детской художественной школы (Тернопольская обл.) Олега Шупляка.

"Условия конкурса позволяли принимать несколько эскизов от одного автора, но основными критериями отбора были лаконичность, ассоциативность с личностью Шевченко и юбилейной датой", - отметил Новохатько.

По его словам, этот логотип станет всеукраинским и международным символом шевченковского юбилея и будет использоваться на буклетах, каталогах, в оформлении интерьеров помещений, где будут проходить мероприятия по случаю 200-летия со дня рождения Кобзаря, на телевидении в тематических программах, фильмах, анонсах .

Что касается непосредственно логотипа, то он представляет собой стилизованный автопортрет молодого Шевченко, под которым содержится его авторская подпись и дата «200 лет». Цвета логотипа: темно-синий, бронзовый или темно-оранжевый. Что касается фона, то он белый, но допускается использование бледно-желтого цвета в случае распечатки на баннерной ткани. Размеры эмблемы могут изменяться в зависимости от применения.