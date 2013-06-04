Эксперты поддержали политику стабильной гривны от НБУ

«Именно потому, что она стабильна украинцы ей доверяют. Треть года уже прошло и мы можем сказать, что это доверие окрепло. Если вы спросите, какие аргументы, я бы назвал два: во-первых, если валюта стабильна, то от нее не избавляются, а экономят. Подтверждение этому - с начала года депозиты населения в гривне выросли более чем на 16%, а депозиты в валюте сократились. Во-вторых: доверие к гривне отображено состоянием валютного рынка. Он за весь постизбирательный период стабильный», - отметил он.

Также, по его словам, одним из важных факторов доверия к нацвалюте является высокий уровень сотрудничества НБУ и правительства при поддержке Президента и парламента.

Литвицкий констатирует, что стабилизации гривны способствует и ценовая ситуация.

«Я начал с того, что стабильная гривна во внутреннем измерении - это покупательная способность гривны или ее уровень обмена на товары и услуги, то есть, как цены себя ведут. Стабильная гривна - это гривна при низкой инфляции. Покупательная способность такой валюты не испытывает эрозии. Начиная с мая 2011 года, ежемесячный рост цен менее 0,5%. Цены или вообще не меняются, или даже несколько снижаются», - сказал руководитель группы советников главы НБУ.

Эксперт убежден, что нынешней ситуации на валютном рынке также помогает состояние платежного баланса.

«Наконец, следует упомянуть о состоянии платежного баланса. На валютный рынок влияет то, сколько поступает валюты, сколько выходит валюты. У нас 4 месяца подряд в страну заходит валюты намного больше, чем следует. Это означает, что оттоки по торговому балансу валютой компенсируются с избытком притоками по капитальным, финансовым операциям. Такое состояние платежного баланса, такое состояние ценовой ситуации и такое положение валютного рынка дает ответ на вопрос, почему сохраняется доверие», - сказал руководитель группы советников главы НБУ.