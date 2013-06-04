Эксперты поддержали политику стабильной гривны от НБУ
Руководитель группы советников главы Национального банка Украины Валерий Литвицкий считает, что политика регулятора по стабилизации гривны оправдала себя.
«Именно потому, что она стабильна украинцы ей доверяют. Треть года уже прошло и мы можем сказать, что это доверие окрепло. Если вы спросите, какие аргументы, я бы назвал два: во-первых, если валюта стабильна, то от нее не избавляются, а экономят. Подтверждение этому - с начала года депозиты населения в гривне выросли более чем на 16%, а депозиты в валюте сократились. Во-вторых: доверие к гривне отображено состоянием валютного рынка. Он за весь постизбирательный период стабильный», - отметил он.
Также, по его словам, одним из важных факторов доверия к нацвалюте является высокий уровень сотрудничества НБУ и правительства при поддержке Президента и парламента.
Литвицкий констатирует, что стабилизации гривны способствует и ценовая ситуация.
«Я начал с того, что стабильная гривна во внутреннем измерении - это покупательная способность гривны или ее уровень обмена на товары и услуги, то есть, как цены себя ведут. Стабильная гривна - это гривна при низкой инфляции. Покупательная способность такой валюты не испытывает эрозии. Начиная с мая 2011 года, ежемесячный рост цен менее 0,5%. Цены или вообще не меняются, или даже несколько снижаются», - сказал руководитель группы советников главы НБУ.
Эксперт убежден, что нынешней ситуации на валютном рынке также помогает состояние платежного баланса.
«Наконец, следует упомянуть о состоянии платежного баланса. На валютный рынок влияет то, сколько поступает валюты, сколько выходит валюты. У нас 4 месяца подряд в страну заходит валюты намного больше, чем следует. Это означает, что оттоки по торговому балансу валютой компенсируются с избытком притоками по капитальным, финансовым операциям. Такое состояние платежного баланса, такое состояние ценовой ситуации и такое положение валютного рынка дает ответ на вопрос, почему сохраняется доверие», - сказал руководитель группы советников главы НБУ.