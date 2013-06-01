Кабмин предоставит Одесской области материальную помощь
17:11, 01 июня 2013Общество
1198 0
Кабинет министров Украины окажет Одесской области материальную помощь на ликвидацию последствий стихии.
Одесская область получит материальную помощь / Фото dumskaya.net
Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, сообщает его пресс-служба.
По теме: В Одесской области ураганом повалено около 3 тысяч деревьев (фото)
"Одесской области будет предоставлена вся необходимая помощь для ликвидации последствий сложных погодных условий, возникших 31 мая. Этот вопрос находится на жестком контроле правительства. В случае необходимости пострадавшим территориям будет оказана помощь из Резервного фонда Кабинета министров", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter