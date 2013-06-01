Кабмин предоставит Одесской области материальную помощь

17:11, 01 июня 2013
Общество
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Кабинет министров Украины окажет Одесской области материальную помощь на ликвидацию последствий стихии.

Одесская область получит материальную помощь

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, сообщает его пресс-служба.

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"Одесской области будет предоставлена вся необходимая помощь для ликвидации последствий сложных погодных условий, возникших 31 мая. Этот вопрос находится на жестком контроле правительства. В случае необходимости пострадавшим территориям будет оказана помощь из Резервного фонда Кабинета министров", - говорится в сообщении.

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