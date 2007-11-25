В Киеве проходят Дни Варшавы
14:30, 25 ноября 2007Общество
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Фото, рисунки, скульптуру, видео, лайтбоксы можно увидеть в "Художественном Арсенале"
В Киеве проходят Дни Варшавы.
Как сообщает ICTV, новейшее польское искусство – фотографии, рисунки, скульптуру, видео, лайтбоксы можно увидеть в "Художественном Арсенале".
Поляки также привезли в Киев часть коллекции галереи из польского городка Бялосток. Она известна произведениями молодых художников. Коллекцию произведений современного искусства Польши периода с 1996 до 2006 годов уже видели в Берлине, Париже, Дюссельдорфе и других европейских городах. С "Молодой польской живописью" можно будет ознакомиться в Киеве на протяжении всей будущей недели.
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