В Киеве проходят Дни Варшавы.

Как сообщает ICTV, новейшее польское искусство – фотографии, рисунки, скульптуру, видео, лайтбоксы можно увидеть в "Художественном Арсенале".

Поляки также привезли в Киев часть коллекции галереи из польского городка Бялосток. Она известна произведениями молодых художников. Коллекцию произведений современного искусства Польши периода с 1996 до 2006 годов уже видели в Берлине, Париже, Дюссельдорфе и других европейских городах. С "Молодой польской живописью" можно будет ознакомиться в Киеве на протяжении всей будущей недели.