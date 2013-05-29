В Луганске открыли памятный знак тюремщикам

В Луганске сегодня, 29 мая, торжественно открыли памятный знак, посвященный сотрудникам пенитенциарной службы Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак установлен возле Управления ДПтС Украины в Луганской области. Он имеет форму двух арок со Знаком ДПтС Украины в центре. Высота знака - 4 метра, ширина - 1,7 метра. На плите надпись: "Співробітникам пенітенціарної служби Луганщини присвячується". Знак установлен по инициативе профсоюзов, средства на его строительство жертвовали сотрудники и спонсоры.

Как отметил открывая знак глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтС) Александр Лисицков, памятный знак в Луганске – первый памятник сотрудникам ГПтС в Украине.

«В пенитенциарной системе Украины работает около 50 тыс. сотрудников. Несмотря на тяжелую физическую и психологическую нагрузку, наши сотрудники достойно выполняют свою работу. Зарождение такой традиции (установка памятных знаков) будет способствовать повышению имиджа работников пенитенциарной службы», - заявил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что Луганское управление ГПтС является одним из лучших в Украине - имеет положительный опыт в улучшении условий содержания заключенных и модернизации производства.

Заместитель губернатора Луганской области Эдуард Лозовский во время торжеств заявил: «Мы одни из немногих территорий, где так достойно оценивают нелегкий труд работников пенитенциарной службы».

Он подчеркнул, что большое развитие в Луганской области получили промышленные учреждения Пенитенциарной службы: продукция, которая там изготавливается, уже активно продается в магазинах области по доступным ценам. По словам Лозовского, в области работает ряд программ, в частности, программа внутриобластной кооперации, в которой активно задействованы промышленные учреждения Луганского управления ГПтС Украины.

Во время открытия памятного знака грамотами и ценными подарками были награждены ветераны службы.

Справка УНИАН. На территории Луганской области расположены 10 исправительных учреждений для содержания мужнин, 2 исправительные колонии для содержания женщин, 2 исправительных центра, 2 следственных изолятора и 32 подразделения уголовно-исполнительной инспекции. В управлении действует Межрегиональный подраздел специального назначения. В уголовно-исполнительной службе области работают свыше 4 тысяч лиц.

28-29 мая в Луганске проходит Всеукраинская коллегия ГПтС, на которой присутствуют представители всех областей Украины.