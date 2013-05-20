Тюремщики жалуются, что Тимошенко их оговаривает

В Государственной пенитенциарной службе называют откровенной ложью утверждения экс-премьера Юлии Тимошенко о том, что пенитенциарная служба препятствует ее этапированию на заседание суда в Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС.

«Руководство колонии чрезвычайно возмущено распространением откровенной лжи осужденной Тимошенко, которая появилась сегодня в Интернет-СМИ, о якобы препятствовании со стороны пенитенциарной службы осужденной в ее «непреодолимом желании» быть этапированной в суд», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в ГПтС считают, что «как бы ни пыталась осужденная и ее защитники оболгать действия пенитенциариев, им вряд ли удастся заставить всех пациентов и медицинский персонал ЦКБ № 5 забыть о том, что каждый раз в канун судебного заседания автомобили для конвоя Тимошенко ожидали осужденную (во дворе больницы) по нескольку часов».

Также «вряд ли у пациентов больницы и медицинского персонала, как бы того ни хотела осужденная, случится амнезия относительно количества визитов руководителя Качановской исправительной колонии Игоря Колпащикова к осужденной Тимошенко», - продолжили в ГПтС, добавив, что «его постоянно видят и пациенты, и врачи заведения, когда он по нескольку раз заходит к осужденной и накануне судебных заседаний, и в день суда».

Кроме того, ГПтС возмущают «попытки Тимошенко оговорить свою соседку, которая вместе с ней находится в больничной палате».

«Женщина даже не догадывается, по каким низким личным мотивам ее использует осужденная Тимошенко, распространяя неправду о якобы даче показаний своей соседкой, и тем более о ее «слезах». Создается впечатление, что, поскольку осужденной Тимошенко не удалось заставить общественность и Европейский суд по правам человека поверить в ложь о якобы ее избиении работниками исправительной колонии, то она решила тот же сценарий применить к своей соседке. Досадно констатировать, но подобные поступки осужденной Тимошенко нельзя называть иначе, как аморальными», - подчеркивается в сообщении.

При этом пресс-служба ГПтС Украины попросила журналистов «не распространять неправду о людях, которые круглосуточно заботятся о безопасности осужденной Тимошенко и систематически выслушивают ее угрозы и невежливые комментарии в свой адрес, профессионально исполняют свои обязанности и пытаются любым способом угодить осужденной Тимошенко».