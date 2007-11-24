В Донецке на шахте им. Засядько продолжаются поисково-спасательные работы

Подразделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома продолжаются поисково-спасательные работы на "Арендном предприятии шахта им. А.Ф. Засядько" в Донецке, где ночью 18 ноября на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодня найдены тела 89 горняков, погибших вследствие взрыва, судьба 11 горняков остается неизвестной.

В больницах находятся 39 горняков (1 горняк - в крайне тяжелом состоянии с ожогами и травмами, 38 - в удовлетворительном состоянии).

Проводятся работы по изоляции аварийного участка огнеупорными перемычками и монтирование генераторов для подачи инертного газа, к которым привлечены подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

На месте события работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.