S&P, вероятно, снизит суверенный рейтинг Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор по направлению «Суверенные рейтинги» Standard & Poor’s Тревор Куллинан в ходе конференции «Украинский долговой рынок: проблемы и перспективы развития», организованной агентством.

По словам Куллинана, агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "В/В" с негативным прогнозом. «По Украине мы оставляем негативный прогноз, и есть высокая вероятность, что в ближайшие 12 месяцев мы пересмотрим рейтинг Украины, и с 30-процентной вероятностью рейтинг будет понижен», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Украины на уровне "B/B" с негативным прогнозом. По мнению агентства, рейтинги Украины сдерживаются политической неопределенностью и проблемами финансового сектора. Также агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале на уровне «uaA-». По мнению аналитиков S&P, стратегия правительства, направленная на обеспечение финансирования в иностранной валюте, которое необходимо для покрытия растущих потребностей во внешнем финансировании в среднесрочной перспективе, по-прежнему зависит от благоприятной в настоящее время конъюнктуры на рынках капитала.