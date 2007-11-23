В храмах обеих УПЦ и мечетях Крыма поминают жертв Голодомора

В православных храмах Крыма проходят службы, а в мусульманских мечетях - молебны, посвященные памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, завтра, 24 ноября, в симферопольском кафедральном Соборе св. Петра и Павла состоится панихида, которую отслужит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. В панихиде примут участие члены Совмина и президиума Верховной Рады автономии, общественность.

Затем в Храме равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата состоится реквием памяти жертв голодомора. После на соборной площади храма пройдет панихида с участием духовенства, прихожан и мирян УПЦ Киевского патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви.

Кроме того, 24 ноября в регионах полуострова состоится общенациональная акция «Зажги свечу!». «В населенных пунктах автономии пройдут траурные мероприятия в память по погибшим от голодомора, будут приспущены государственные флаги и ограничены развлекательные мероприятия», - говорят в Совмине. Во всех регионах и городах Крыма 24 ноября в 16.00 пройдет общенациональная минута молчания. В эту минуту будет приостановлено движение общественного и частного транспорта в населенных пунктах (с подачей соответствующих звуковых сигналов). Затем, в 16 часов 02 минуты, крымчан призывают зажечь свечи в память о погибших.

В крымских музеях и библиотеках организованы выставки, посвященные трагичным событиям голодоморов в Украине, проходят лекции, уроки памяти с демонстрацией тематических документальных фильмов. В учебных заведениях полуострова проходят «круглые столы» на тему «История свидетельствует», «Трагедия украинского народа», «Не смолкают колокола памяти», «По страницам исторических архивов», «Ужасы Голодомора 1932-1933 годов».