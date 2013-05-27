Хайсер Джемилев, подозреваемый в убийстве, задержан (видео)

Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Крымского управления МВД Украины Ольга Кондрашова.

Собеседница агентства не стала называть фамилию подозреваемого, ссылаясь на формальный запрет, действующий в Украине. Однако фамилию Джемилева уже многократно назвали крымские СМИ и представители городской власти Бахчисарая.

"Тот человек, о котором все говорят, задержан и проведет эту ночь в условиях несвободы", - сказала Кондрашова.

Она подтвердила, что убийство произошло в Бахчисарае в доме, где живет один из сыновей депутата - Хайсер Джемилев. Сообщить другие подробности инцидента она отказалась.