Хайсер Джемилев, подозреваемый в убийстве, задержан (видео)
21:17, 27 мая 2013Общество
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Сын депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, считающегося лидером крымских татар, задержан в понедельник по подозрению в убийстве из охотничьего оружия жителя Бахчисарая.
Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Крымского управления МВД Украины Ольга Кондрашова.
Собеседница агентства не стала называть фамилию подозреваемого, ссылаясь на формальный запрет, действующий в Украине. Однако фамилию Джемилева уже многократно назвали крымские СМИ и представители городской власти Бахчисарая.
"Тот человек, о котором все говорят, задержан и проведет эту ночь в условиях несвободы", - сказала Кондрашова.
Она подтвердила, что убийство произошло в Бахчисарае в доме, где живет один из сыновей депутата - Хайсер Джемилев. Сообщить другие подробности инцидента она отказалась.
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