Андреевский спуск и Монмартр подписали соглашение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, подписание соглашения состоялось в присутствии председателя КГГА Александра Попова во время его встречи с делегацией правительства «Республики Монмартр».

Президент и члены французского синдиката прибыли в украинскую столицу по случаю Дня Киева по приглашению общественной организации «Пейзажно-Андреевская инициатива».

«Мы впервые в Киеве, и рады признать, что ваш город оказался намного красивее, чем мы думали. Это действительно прогрессивный европейский город, и нам особенно приятно открыть его для французов. Киев чрезвычайно динамично развивается, и живущие здесь люди – гостеприимные и приветливые», – отметил президент синдиката Роже Дангёже.

Он вручил Попову медаль, которая подтверждает приобретение статуса почетного члена синдиката, и пригласил посетить Париж, и в частности Монмартр.

Французы поделятся опытом привлечения туристов в свой любимый исторический район, а также относительно создания удобного информационного центра.

Как отмечают в КГГА, история сотрудничества общественных инициатив Андреевского спуска и Монмартра началась в прошлом году. С тех пор на Андреевском спуске растет виноград, привезенный из Монмартра, а в самом популярном районе Парижа установлена уменьшенная копия сказочного кота с Пейзажной аллеи.