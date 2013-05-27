Страшное ДТП в Крыму: погибли три человека (фото)

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГСЧС, авария произошла в первой половине дня.

По данным управления, автомобиль "Шевроле" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль "Джилли". После удара "Шевроле" перелетел через "Джилли" и, перевернувшись несколько раз, остановился на крыше в ста метрах от места столкновения.

В аварии погибли водители обоих авто и пассажирка "Джилли".

ГАИ устанавливает причины трагедии.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в АР Крым