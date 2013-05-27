Страшное ДТП в Крыму: погибли три человека (фото)
17:34, 27 мая 2013Общество
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В Крыму три человека погибли в понедельник, 27 мая, в результате столкновения двух автомобилей на 89-м километре дороги "Красноперекопск-Симферополь".
Погибли водители обоих автомобилей и пассажир "Джилли"
Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления ГСЧС, авария произошла в первой половине дня.
По данным управления, автомобиль "Шевроле" по неизвестным причинам выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль "Джилли". После удара "Шевроле" перелетел через "Джилли" и, перевернувшись несколько раз, остановился на крыше в ста метрах от места столкновения.
В аварии погибли водители обоих авто и пассажирка "Джилли".
ГАИ устанавливает причины трагедии.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в АР Крым
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