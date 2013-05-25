В Чернигове проходит международный фотофестиваль

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы из-за нестабильной погоды перенесли фестиваль из Аллеи героев в центре города во двор областного художественного музея имени Галагана на Валу. Мероприятия фестиваля проходят непосредственно во дворе и в помещении музея. В частности, открылась "фотосушка" – на веревках, как белье, развешены фотографии фотографов-любителей.

По словам одного из организаторов фестиваля Александры Федоренко, "фотосушка" позволила представить работы непрофессиональных фотографов, однако среди них есть фото, заслуживающие внимания.

"В рамках фестиваля мы решили совместить профессионалов и любителей, ведь в наше время практически каждый человек может стать профессионалом, если приобрести качественную технику и научиться. Фестиваль фотографии – это модно, ярко, это в тренде", - отметила она.

Федоренко прибавила, что в этом году было принято решение раз в месяц "Зеленую сцену" делать расширенной и первое, что пришло в голову, это провести фестиваль фотографии.

В помещении художественного музея открылась персональная выставка Сергея Анищенко (призер "Фотограф года 2012 в номинации "Серия"), посвященная празднованию Меланки в одном из сел Черновицкой области. ("Меланка в Красноильске").

Кроме того, в программе Open Air Photo лекции и демонстрация короткометражных и мультимедиа-проектов.