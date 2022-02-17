Она регулярно ездит на учебу и стрелковые дни, а в свободное время помогает украинским бойцам.

79-летняя женщина из Мариуполя недавно записалась в батальон территориальной обороны, где учится стрелять и собирать-разбирать автомат.

Об этом пишет Суспільне.

Она регулярно ездит на учебу и стрелковые дни, а в свободное время помогает украинским бойцам.

Женщина рассказала, что всю жизнь проработала экономистом. Волонтерством начали заниматься вместе с дочкой: с 2014 года помогает военнослужащим на передовой.

"Жарила пирожки, варила борщи, супы. Кто возил на фронт, кто-то возил в госпиталь", - рассказала Валентина Константиновская.

Женщина и ее единомышленники продолжают помогать украинским защитникам: плетут защитные сетки, шьют балаклавы.

Этой осенью Валентина записалась в батальон территориальной обороны, где во время сборов ее сфотографировали журналисты. После этого фотография разлетелась по соцсетях и даже попала на обложки многих иностранных изданий.

"Я гражданка своей страны, я украинка, а у украинцев - ген сопротивления, ген свободы, победы. Вот с этим я пошла. Я должна помогать чем могу. А может придется мне где-то и когда-то пострелять. Я же не знаю, как оно сложится", - рассказала женщина.

Недавно сбылась ее мечта: она научилась собирать и разбирать автомат. Женщина будет практиковаться с оружием и в дальнейшем. Она уверяет, что готова встать на защиту украинской земли и дать отпор врагу.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, количество членов сил территориальной обороны в Украине должно достигать 2 миллионов человек для защиты страны в случае нового вторжения войск Российской Федерации, стянутых к границам Украины.

Согласно опросу, который был проведен в январе, в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.