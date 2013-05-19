На завтра дожди обещают Левобережью и западу Украины
13:20, 19 мая 2013Общество
1909
Завтра на Левобережье и западе Украины ожидаются грозы.
Греметь завтра будет на Левобережье
Завтра на Левобережье, днем и в западных областях Украины местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-17°, в западных областях 5-10°; днем 25-30°, в горных районах 15-20°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 12-17°, днем 25-30°, в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°.
Сегодня температура воды в Черном море 16-20°, Азовском море 20-22°; в Днепре возле Киева 22°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter