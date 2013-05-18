На крымском пляже нашли боевую мину весом в тонну

18 мая возле с. Заозерное, что вблизи Евпатории (АРК), пиротехники ГСЧС уничтожили морскую якорную мину весом 1020 кг.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, опасный боеприпас нашли на пляже, наполовину в почве на глубине 1,5 метра в Черном море.

На месте события работала группа подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС Украины в г. Севастополе и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым.

Специалисты провели обследование объекта и установили, что это морская якорная мина советского производства времен Великой Отечественной войны. Заряд взрывчатого вещества составлял 120 кг в тротиловом эквиваленте. При подрыве такой мины наибольшую опасность представляет гидроударная волна. Отмечается, что боеприпас находился в боевом состоянии, и мог взорваться от любого физического воздействия.

Водолазы ГСЧС, обследовав дно в радиусе одного километра от места находки, других взрывоопасных предметов не обнаружили. Чтобы не подвергать опасности людей, пиротехники эвакуировали часть населения с. Заозерное. Потом с соблюдением всех норм безопасности мина была уничтожена на глубине 110 метров. Радиус разлета осколков при взрыве по поверхности в месте нахождения составил 1 км, гидроударная волна - 2 км.

Подобные снаряды выпускались в Советском Союзе для поражения военных кораблей и подводных лодок противника.